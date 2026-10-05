Por Agencias

Almoloya de Juárez, Estado de México.- Una juez de control del Poder Judicial Federal, adscrita al Centro de Justicia del penal de máxima seguridad del Altiplano, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, a quien las autoridades identifican como uno de los principales operadores de la red de huachicol fiscal que introdujo millones de litros de combustible de contrabando al país en años recientes.

Durante la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República le notificó formalmente los cargos que se le imputan, el también conocido como El Capitán Sol se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

La audiencia inicial de la causa penal 325/2026, en la que también están involucrados los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna -quienes ya fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos-, inició pasadas las 6 de la mañana en modalidad de videoconferencia.

Debido a que la diligencia se realizó de manera remota, ni la juez, ni el imputado ni las partes, defensa y Ministerio Público, acudieron al Centro de Justicia del Altiplano. Por ello, los medios de información tampoco pudieron seguir el desarrollo de la audiencia.

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, fue detenido el viernes pasado en un fraccionamiento residencial de Zapopan, Jalisco, donde se escondió durante las últimas semanas, pues desde hace más de un año pesaba una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el expediente de la FGR, Solano Ruiz era quien se encargaba de sobornar al personal de las aduanas para que fingieran revisiones de los buques que introducían el combustible de contrabando al país.

Solano Ruiz también se coordinaba con los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna para la introducción del combustible ilegal y su posterior distribución dentro del territorio nacional.

La diligencia se extendió por casi ocho horas, durante las cuales la Fiscalía General de la República aportó más de medio centenar de elementos de prueba para sostener la acusación contra el ex miembro de la Marina.

Debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, la juez determinó reiniciar la audiencia el jueves a las 5 de la mañana para dar a conocer su fallo sobre si vincula o no al ex capitán de corbeta a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. (Israel Dávila/La Jornada).