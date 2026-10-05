Por Agencias

Río de Janeiro, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió este domingo su frustración con el resultado electoral, después de quedar por detrás de Flávio Bolsonaro, con el que deberá medirse en el balotaje del 25 de octubre.

«El resultado muchas veces es inesperado, nunca conseguimos todo lo que queríamos (…) estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en la primera vuelta», afirmó en su primer discurso tras conocerse los resultados​​​.

Flávio Bolsonaro logró el 47.1 por ciento de los votos válidos, y el líder de la izquierda, un 45.08 por ciento, según los resultados oficiales con el 99 por ciento del escrutinio finalizado.

“No gané en primer vuelta porque a la gente le gusta que compita en segunda vuelta, soy muy bueno en eso”, comentó Lula, que a los 80 años busca su cuarto mandato no consecutivo. Dijo que buscará a los millones de ciudadanos que no votaron este domingo y criticó a su rival por “representar incertidumbre” para el país, indicó CNN.

El mandatario indicó que se tomará un día de descanso. “Pero desde el martes, los Bolsonaro deben prepararse porque los vamos a derrotar”, añadió.

Además, «No hay nada que pueda vislumbrar un horizonte prometedor en la sociedad brasileña​​​. En la biografía del padre, del hijo (hay) sospechas gravísimas, relación con los milicianos, con el crimen organizado…todo eso quedará claro», reclamó Lula.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, celebró sus resultados electorales, después de que se confirmara que superó en votos al presidente Lula.

«Brasil no aguanta más​​​. Por muy poco no conseguimos una victoria en el primer turno, pero estoy muy feliz de la cantidad de brasileños que fue a la calle; ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores, izquierda, liderado por Lula)», señaló en su primer discurso tras finalizar el escrutinio.

Además, sostuvo que sólo necesita de un mandato para “volver a poner a Brasil en el centro”. (Spitnik/Afp/La Jornada).