Por Agencias

Brasilia.- El analista digital, Julián Macías, denunció el montaje impulsado desde la ultraderecha para mostrar falsamente, en plena jornada electoral de Brasil, al presidente Luiz Inácio Lula da Silva arrojando la bandera brasileña en un video manipulado que en la cuenta evangélica Maria P así como en Primemeiro Front, que alcanzaron varios millones de vistas y decenas de miles de retuits y likes, la mayoría por bots.

Al acudir al centro de votación Lula extendió y mostró la bandera para después doblarla y entregarla a un colaborador. En el video fake se ve a Lula arrojando la bandera al piso, acompañando las imágenes con frase en las que se asegura que trató a la bandera “como trapo sucio” y que “él odia a Brasil”, o vaticinando que esa acción le va a “costar millones de votos”.

“Hubo más de 92K publicaciones difundiendo la mentira de que Lula lanzó la bandera de Brasil al suelo. Hay más que muestras de automatización y replicación de las mismas frases y mismos videos”, explicó el fundador del sitio Pandemia Digital. (Por Agencias/Foto@PrimeiroFront).