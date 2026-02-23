Por Agencias

Estado de México.- Dos sucursales del Banco Bienestar de los municipios de Coacalco y Axapusco fueron incendiadas en parte de su fachada y cajero, por varios sujetos que se dieron a la fuga, sin que se reportaran personas lesionadas, como acción por los hechos ocurridos en Jalisco con la muerte de El Mencho.

El incendio del banco Bienestar de Coacalco ocurrió la tarde de este domingo cuando presuntamente varios sujetos rociaron con gasolina la fachada de la sucursal ubicada en el fraccionamiento San Rafael, sobre la avenida Mexiquense.

El fuego consumió parte de la fachada y el interior del banco. Bomberos y personal de protección civil de Coacalco acudieron al lugar para sofocar el incendio, sin que se reportaran personas lesionadas.

El lugar fue acordonado por la policía estatal y Guardia Nacional. Al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin embargo tocará a la Fiscalía General de la República tomar conocimiento del hecho e iniciar las investigaciones por tratarse de instalaciones federales.

El segundo banco del bienestar incendiado fue en el municipio de Axapusco donde sujetos rociaron con gasolina la sucursal, quemándose en el interior un cajero.

Los cuerpos policiacos arribaron al lugar y acordonaron el área y verificaron que se trataba de gasolina.