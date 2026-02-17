Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Con acciones permanentes de sanidad animal, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, continúa fortaleciendo la campaña contra la rabia paralítica bovina.

En esta primera etapa, se dará inicio con la aplicación de una primera remesa de 10 mil dosis de vacunas, como parte de las estrategias preventivas para proteger el hato ganadero.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, destacó que esta campaña es una de las principales estrategias de sanidad animal en el estado, por lo que enfatizó que “no podemos bajar la guardia” en la protección del hato ganadero tamaulipeco.

Señaló que, año con año, se distribuyen más de 200 mil dosis de vacuna antirrábica para bovinos en el estado de Tamaulipas, con el objetivo de prevenir brotes y proteger la productividad del sector pecuario.

Las vacunas se encuentran disponibles en las asociaciones ganaderas locales, en coordinación con las autoridades estatales, y son gratuitas. Para acceder al biológico, es necesario que el propietario del ganado presente una solicitud formal, ya que la salida de las dosis debe justificarse mediante la petición de atención correspondiente.

“Estas acciones son ejecutadas por el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, garantizando así una estrategia integral y organizada en todo el territorio estatal”, destacó.

Además de la vacunación, la campaña contempla el control del principal transmisor de la enfermedad: el murciélago hematófago. Las brigadas realizan capturas estratégicas con base en el calendario lunar, esperando periodos sin luna para llevar a cabo los trampeos y lograr una mayor efectividad.

Una vez capturados, a los murciélagos se les aplica una pomada vampiricida y posteriormente son liberados, permitiendo que el producto se disperse entre las colonias y contribuya al control de la población transmisora.

De esta manera, el gobernador Américo Villarreal Anaya reitera su compromiso con la sanidad animal y hace un llamado a las y los productores pecuarios para que se acerquen a sus asociaciones ganaderas y participen activamente en esta campaña preventiva, fundamental para salvaguardar la salud del ganado.