Por Redacción

Gómez Farías, Tamaulipas.- Ante el incremento de las temperaturas y los periodos prolongados de sequía, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas refuerza de manera continua las estrategias destinadas al resguardo y cuidado de la fauna silvestre que habita en las diversas áreas naturales del estado, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico y garantizar la supervivencia de las especies en condiciones climáticas adversas.

Como parte de estos trabajos, personal técnico de la dependencia, acompañado por personal del Parque Ecológico Biósfera El Cielo, realizó recorridos en el municipio de Gómez Farías para supervisar y abastecer bebederos estratégicamente instalados en zonas de tránsito de especies.

Estas acciones forman parte de las estrategias prioritarias de monitoreo y manejo de vida silvestre, que incluyen la revisión, limpieza y llenado de puntos de hidratación, con el objetivo de mitigar el estrés hídrico y reducir riesgos para mamíferos, aves y otras especies durante la temporada crítica.

El vocal ejecutivo, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estas labores se enmarcan en una política integral de conservación orientada a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas ante condiciones climáticas extremas.

“Durante la temporada de calor intensificamos los recorridos para garantizar que los bebederos cuenten con agua suficiente; es una medida preventiva que contribuye directamente a la supervivencia de diversas especies”, señaló.

Señaló que estas acciones se desarrollan con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la protección del patrimonio natural y garantizar el equilibrio ecológico en Tamaulipas.

Por último, dijo que la Comisión de Parques y Biodiversidad reafirma su compromiso con la gestión técnica y sustentable de la biodiversidad del estado.