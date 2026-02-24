Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció que Ciudad Victoria será el primer municipio de Tamaulipas en tener el primer cargador público para vehículos eléctricos e híbridos.

“Estamos en el proceso de adquisición del cargador y su autorización, será en la capital del estado donde se coloque”, expresó.

Añadió que actualmente se trabaja en las gestiones y autorización para que sea colocado el cargador en la tienda comercial Grande sucursal Campestre ubicado en Avenida Tamaulipas, en el Fraccionamiento Villarreal.

Indicó que con esta acción se busca acercar la infraestructura de carga para facilitar el acceso a quienes ya tienen un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, así como crear un corredor que facilite la movilidad vehicular siendo Victoria el punto de partida.

“Vamos a empezar a desplegar infraestructura particularmente en el corredor que comunica Victoria con Monterrey, Victoria con Nuevo Laredo, Victoria con Reynosa y Matamoros”, destacó el funcionario.

A partir de esto, agregó, es que puede detonarse que se vean más automóviles eléctricos e híbridos circulando en Tamaulipas al existir una infraestructura de carga adecuada y pública para la carga de los vehículos.