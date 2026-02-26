Por Redacción

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) suscribieron, el pasado 19 de febrero, un Memorándum de Entendimiento con el propósito de establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.

El instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua. La suscripción del acuerdo fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.

La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.