Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con exportaciones superiores a 27 mil millones de dólares y un crecimiento anual del 6.4%, Tamaulipas se consolidó como el sexto estado exportador de México, afirmó la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar.

La funcionaria subrayó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en comercio carretero con Estados Unidos, con un crecimiento del 4.7%, gracias a sus 19 cruces internacionales, que concentran más del 33% del comercio internacional mexicano. Los sectores de manufactura, automotriz y electrónica son los motores de este liderazgo.

“Tamaulipas es una potencia logística y exportadora clave en México”, aseguró Cantú Deándar, al destacar que el estado encabeza indicadores de actividad industrial y crecimiento salarial de trabajadores afiliados al IMSS.

El dinamismo económico se refleja en un crecimiento del PIB estatal de 2.5% en 2024, un aumento del 12.2% en la actividad industrial y un repunte del 46.8% en inversión extranjera directa en 2025, cifras que colocan a Tamaulipas como referente nacional.

Cantú Deándar resaltó que el Fondo Tamaulipas ha otorgado más de 2 mil millones de pesos en financiamiento durante los últimos tres años, con 10,732 créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, superando lo entregado en dos sexenios anteriores.

Con estos resultados, Tamaulipas no solo se consolida como potencia exportadora, sino también como un polo de inversión y desarrollo industrial, capaz de competir en los mercados internacionales y fortalecer la economía nacional.