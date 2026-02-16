Por Agencias

Rhode Island, EU.- Dos personas murieron, incluida una niña, y tres más fueron hospitalizadas tras un tiroteo ocurrido la tarde de este lunes en la pista de hielo, Dennis M. Lynch Arena, en Pawtucket, Rhode Island. El presunto agresor también falleció -tras quitarse la vida-, confirmaron autoridades locales al medio regional Target 12.

Tres víctimas se encuentran aún hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas. Las autoridades creen que fue un ataque dirigido derivado de una disputa familiar. Y de momento no han informado sobre el móvil del ataque ni la identidad de las víctimas.

La fuente afirmó que el pistolero mató a su esposa y disparó a dos de sus hijos antes de suicidarse. Le disparó a su tercer hijo, quien se encuentra hospitalizado, informó Fox News.

El incidente se registró en el recinto cubierto ubicado en Andrew D. Ferland Way, donde, según reportes, se celebraba un partido de hockey programado para las 14:00 horas entre escuelas de Coventry y Blackstone Valley.

Un empleado de una sucursal cercana de Walgreens relató que varias personas ingresaron al establecimiento en estado de pánico alertando sobre disparos, tras lo cual se ordenó el cierre y evacuación del local. Testigos señalaron que algunos clientes se resguardaron en el interior mientras se notificaba al 911.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, escribió en X que estaba “monitoreando activamente el tiroteo” y agregó: “Estoy orando por Pawtucket y todos los involucrados”. The Independet/La Jornada y Ap).