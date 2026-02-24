Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de la República, por medio de las fuerzas armadas, marcó un alto al crimen organizado, al dar muerte al máximo líder delincuencial del país, NEMESIO RUBÉN OSEGUERA CERVANTES, como parte de la estrategia de seguridad que se implementa a nivel nacional.

Se trata de un mensaje contundente para el ámbito interno y externo, en el sentido de que en la administración de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, no se protege a criminales y que se continuará aplicando la ley a quienes pretenden colocarse por encima de esta, mediante la violencia.

Queda claro que en nuestro país no hay “gobiernos paralelos” y menos ingobernabilidad.

Igual debe abrirles los ojos y el entendimiento a las y los que apuestan al caos, ya que por esa ruta no avanzarán, en cuanto a sus propósitos políticos. De manera que, por el bien de su causa, tienen que ver que hay cero tolerancia en cuanto a la relación perniciosa entre autoridades, políticos y empresarios con criminales.

Al fin de cuentas, esa relación tan común en tiempos idos es la base que permitió la formación y crecimientos de diversas agrupaciones criminales, muchas de las cuales nacieron y se desarrollaron durante las administraciones del PRIAN.

Precisamente dicha realidad, de la que ahora tratan de desmarcarse los llamados opositores, es la que derivó en la situación que padecemos.

Y es que, si se trata de contubernio o de “narcogobiernos”, ahí están los malos ejemplos de las administraciones de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y de ENRIQUE PEÑA NIETO, en las cuales los grupos de la delincuencia organizada no solo fueron protegidos, sino que se les permitió tener sus “enlaces” en los ámbitos de la administración pública, cargos de elección popular y no se diga en el sistema de seguridad y justicia; incluso tenían sus contactos en el poder judicial.

Por cierto, encontramos que, durante el sexenio del panista FELIPE CALDERÓN HINOJOSA (2006-2012) se formó “el cartel Jalisco nueva generación (entre el 2007 y 2010)”. En ese entonces, el mandatario de la entidad en mención fue EMILIO GONZÁLEZ MARQUEZ (2007-2013), que llegó al cargo respaldado por las siglas de Acción Nacional (PAN), instituto en el que militaba.

Además, habría que recordar que el secretario seguridad en el mandato de CALDERÓN HINOJOSA fue GENARO GARCÍA LUNA, el cual se encuentra preso en los Estados Unidos de Norteamérica acusado, entre otros delitos, de crimen organizado.

Lo que se documentó es que el “super funcionario de seguridad”, cuya carrera en ascenso venía desde el sexenio de VICENTE FOX QUESADA, trabajó para el “cártel de Sinaloa” y seguramente tenía sus contactos con diversas agrupaciones.

Ante lo que es dato duro y cala, es entendible que los opositores y críticos al gobierno federal señalen presuntas complicidades de legisladores actuales, alcaldes y hasta mandatarios estatales con agrupaciones delincuenciales.

El detalle es que ello deberá probarse y, si fuera el caso, a la jefa del ejecutivo federal no le temblará la mano para actuar, como ya se ha visto, con lo de la llamada “operación enjambre”, una estrategia federal en coordinación con fiscalías estatales, en la que lleva mano el secretario de seguridad, OMAR GARCÍA HARFUCH.

De modo que los contrarios a la denominada Cuarta Transformación (4T), tendrán que revisar planes y líneas de acción, incluida su belicosa narrativa porque, según se ve: el que la hace la paga, sin importar color, “poderío” y capacidad retórica.

Habrá que recordar que distinguidos panistas y priistas, traen lengua larga pese a que su cola es prominente.

Es decir, siguen regando el tepache los PRIANISTAS y sus “cuartos de guerra” mediática ya que, de manera servil, agradecen a el gobierno del país vecino del norte, su participación en las acciones que derivaron en la muerte del líder máximo del CJNG. Y entre los “genuflexos” sobresale el cacique del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.

Les viene a modo lo de “vende patrias” en tanto que piden a gritos la intervención extranjera al creer que esa es la única manera de recuperar el poder, del que gozaron, sin medida, en tiempos idos.

Igual se equivocan al generar desinformación, mediante noticias falsas, con el propósito de animar el caos y sobredimensionar los hechos ocurridos el pasado domingo.

Ven y no quieren ver que la verdad no tarda en llegar y cuando ésta llega, como así sucedió, los vuelve a dejar mal parados. Ahora sí que caminan para atrás.

Esa jalada que movieron en redes sociales para vender la falsedad de que delincuentes tomaron el aeropuerto de Guadalajara y atacaron a civiles, los pinta de cuerpo entero.

Da la impresión de que servir a intereses externos es lo único que les queda ante la incapacidad que evidencian al no conectan con el grueso de los ciudadanos que son los que deciden quienes deben gobernar.

Obvio que la administración TRUMP reconoce la labor de gobierno de México y su presidenta, no la lisonja de “Alito” y sus colegas de aventuras. Aunque, al fin de cuentas, lo fundamental es que los mexicanos tengamos claro que no hay marcha atrás en lo de garantizar la seguridad y la paz; lo que muestra que tenemos un gobierno patriota, comprometido, responsable y coherente.

AL CIERRE

El gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, dimensionó, en base a información, lo sucedido el domingo en municipios de la entidad, cuando se presentaron narco bloqueos en calles y carreteras de la región norte, a consecuencia de lo ocurrido en el estado de Jalisco, en donde fuerzas federales abatieron al “Mencho”.

Dio a conocer que fueron 36 hechos delictivos relacionados con lo de los bloqueos y que estos se dieron en Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Diaz Ordaz y San Fernando.

Precisó que hubo nueve eventos ligados con autotransporte y que en cinco de ellos se prendió fuego a las unidades con la finalidad de cerrar vialidades.

Asimismo, subrayó que se atendió la situación y se volvió a la normalidad con saldo blanco.