Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Este miércoles 4 de marzo es el aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido tricolor, el partido (en sus buenos tiempos) «aplanadora», partido heredero de la Revolución Mexicana.

El PRI, hay que aceptarlo además de «revolucionario» tiene harto de ser institucional… pues fue el partido creador de las instituciones de esta nación: creador del IMSS, impulsor del ISSSTE, creador del Infonavit (que otorga vivienda a los trabajadores, y también impulsor de esa creación democrática llamada Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene dos funciones básicas: organizar las elecciones en todo México y entregar a los mayores de 18 años una credencial que un altísimo nivel de aceptación y credibilidad.

La credencial INE te la piden no solamente en la casilla cuando hay elecciones nacionales, estatales o municipales…sino también a la hora de matrimoniarte, a la hora de querer abrir una cuenta bancaria, y a la hora de ir a la tienda, al super a querer comprar un six de cervezas, y la cajera te ve muy chavita o muy jovencito… y no vende las cheves a la chamacada, a menos que muestren su INE. Y esa mentada INE es una creación de los gobiernos «corruptos» tricolores.

¿Qué ha creado el partido MORENA, ahora en el poder? Pues es autor, junto al ex presidente AMLO… en el que prometieron todas las medicinas, pero sólo fue un show. ¿Voy bien o me regreso?

Igual la Pensión para Adultos Mayores fue creación del panista Presidente Vicente Fox Quezada y la denominó «Programa de adultos mayores 70 y más». Ya luego AMLO la mejoró pero el creador fue el guanajuatense azul.

El partidazo tricolor aplanadora aceptaba la critica periodística, y organizaba-en Cd. Victoria, para empezar- conferencias de prensa cada lunes. Y celebraban a la raza repoteril con fiesta El Día del Periodista, y la Navidad, con sabroso almuerzo o cena, y su respectiva rifa de regalos. Era en sus tiempos dorados un partido solidario con los comunicadores. Ahora es el partido MORENA el que está como poseedor del poder presidencial nacional, al igual que del poder gubernamental, y del poder municipal en Ciudad Victoria. Y no hemos visto ninguna actitud semejante de parte de la actual -ya tiene como tres años en el cargo- presidenta estatal de los morenos, abogada matamorense Lupita Gómez Núñez, lideresa que para nada le gusta organizar conferencias de prensa semanales, y que además -ya lo dijimos en este espacio la semana pasada- le tiene una aversión o fobia espantosa a celebrar la Navidad, y menos el Día del Periodista.

Así son los «morenos», o «morenacos», de antisociales. Y así les va ir en las próximas elecciones sobre todo si no se ponen las pilas. El PRI púes celebra aniversario de su fundación este 4 de marzo. Perdió en buena parte porque creo instituciones democráticas, como INE… por eso ahora desde Palacio Nacional se busca debilitar al INE. ¿Voy bien o me regreso? Veremos y diremos.

Dos.- Les comparto que Gobierno de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolidan a nivel nacional como referentes en la elaboración de los estudios técnicos para lograr la Declaratoria de Protección como Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En un hecho histórico para Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó, este lunes 2 de marzo, la ceremonia en la que recibió oficialmente del IMPI el certificado que protege la autenticidad y salvaguarda de esta prenda emblemática.

En la ceremonia, el rector de la UAT, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, expresó su beneplácito por este logro que destaca el trabajo coordinado entre el Gobierno de Tamaulipas y la gente de la Universidad.

Durante el acto, la secretaria de Economía del estado, la neolarendense Ninfa Cantú Deándar, licenciada en Ciencias de la Comunicación egresada del Tec de Monterrey destacó su reconocimiento al esfuerzo conjunto entre academia y gobierno que convierte a Tamaulipas y a su máxima casa de estudios en un modelo a seguir en la preservación de las tradiciones. NOS VEMOS.

