Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta municipal de Mante, Patricia Chío de la Garza, informó que su gobierno ha cumplido con la entrega de información requerida en torno a las inconsistencias de la Comapa Mante y está preparada para cualquier revisión o auditoría externa.

“Lo que se nos ha requerido es lo que se ha presentado. Las autoridades correspondientes son las que tomarán acciones. Nosotros hemos entregado la información y estamos ahí para cualquier revisión”, señaló.

Sobre los pasivos de la Comapa, explicó que muchos provienen de administraciones anteriores, pero subrayó que su gestión ha respondido puntualmente a las solicitudes de documentación.

“Yo me enfoco en lo que estamos haciendo ahorita, en el trabajo que estamos desarrollando, pero ese es un tema que no me corresponde a mí”.

En materia de transparencia, la alcaldesa destacó que se han seguido las recomendaciones del secretario de Finanzas para subir los recursos a las plataformas oficiales.

“Hemos cumplido con lo que se nos ha pedido, no tenemos opacidad y sabemos lo que tenemos que hacer y estamos para cualquier revisión”.

Precisó que su administración no oculta nada, que no hay opacidad y que tiene un equipo de trabajo que sabe lo que tiene que hacer en esta materia.

“Sabemos cómo debemos trabajar y lo estamos realizando. No tenemos por qué ocultar nada”, concluyó.