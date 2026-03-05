Por José Gregorio Aguilar

La presidenta municipal de Aldama, María Nohemí Sosa Villarreal, indicó que su gobierno ha entregado la información requerida sobre las cuentas de la Comapa y que está preparada para enfrentar cualquier revisión o auditoría externa.

Reconoció que el organismo operador de agua arrastra un rezago histórico desde administraciones anteriores, con una deuda superior a 24 millones de pesos al momento de recibirla.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar adelante a la Comapa y disminuir considerablemente ese pasivo”, señaló.

Sosa Villarreal aclaró que las observaciones de la Auditoría Superior del Estado corresponden a gestiones pasadas y no a la actual administración. “Con la Auditoría vamos excelentemente bien. Si aparece Aldama en la página como con inconsistencias, es relativo a gobiernos anteriores, no al nuestro”, enfatizó.

La alcaldesa subrayó que su administración no ha generado nuevas deudas y que se trabaja con responsabilidad para evitar que la caja del organismo pase a otro sistema de cobro que pudiera afectar a los trabajadores. “Estamos esperando que la auditoría revise exhaustivamente las cuentas y confiamos en una respuesta favorable”.

Respecto a señalamientos en redes sociales sobre presunto nepotismo, negó que su familia forme parte de la nómina municipal. “Es completamente falso. Cuento con un gran equipo de trabajo preparado y de confianza. Mi familia me respalda en este proyecto, pero no está en la nómina”, aclaró.

Finalmente, reiteró que su administración está empeñada en solventar rezagos y actualizar cuentas heredadas desde 2013, con el compromiso de dar transparencia y estabilidad al municipio.