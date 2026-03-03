Por Agencias

Quito, Ecuador. (Orlando Pérez/La Jornada.- Después de dos ciclos de acciones militares y policiales (Plan Fénix y Ofensiva Final), ahora el presidente Daniel Noboa anuncia la realización de una “nueva fase en la guerra interna”, decretada por el Estado ecuatoriano, que incluye la realización “de operaciones conjuntas con aliados”, entre ellos Estados Unidos.

Tras participar en una ceremonia castrense, en la que anunció toques de queda en varias provincias, en su cuenta personal de la red social X, Noboa señaló: “iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país”.

Y acotó: “para obtener esa paz, debemos actuar con fuerza contra los criminales, estén donde estén. La búsqueda de la justicia y dignidad nacional jamás será persecución, sino una promesa que cumpliremos a los ecuatorianos”.

Ya el pasado viernes, en una ceremonia militar por el aniversario del ejército ecuatoriano, había adelantado que continuará “fortaleciendo sus capacidades con mejor armamento, equipos modernos y vehículos de última tecnología, además de asegurar una formación profesional de élite para enfrentar las nuevas amenazas”. Para todo ello contaría con la colaboración de los países aliados, entiéndase fundamentalmente Estados Unidos e Israel, ahora enfrascados en un conflicto bélico con Irán.

Unas horas antes de la ceremonia policial de ayer, en el palacio de Carondelet, sede de gobierno ecuatoriano, Noboa sostuvo una reunión con el general Francis L. Donovan, titular del Comando Sur de Estados Unidos y el contralmirante Mark A. Schafer, comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, “con quienes se trabaja para reforzar la defensa y protección de la soberanía”, se informó en un comunicado.

“Durante este encuentro se revisaron líneas de coordinación técnica e institucional orientadas a reforzar la seguridad hemisférica y a enfrentar al crimen organizado transnacional y al narcoterrorismo, con un enfoque de trabajo conjunto”, precisó el comunicado oficial y añadió que se van a “reforzar controles, el intercambio de información y coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas”.

En el evento policial, además, anunció que en cuatro provincias ecuatorianas se decretarán toques de queda desde las 23:00 del 15 de marzo hasta la medianoche del 30 de marzo de 2026. Esas provincias son Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, donde se registran los más altos índices de violencia criminal, pero en las mismas que todo el año 2025 se decretaron estados de excepción, sin reducir las muertes violentas.

El último enero fue considerado el mes más violento de la historia del Ecuador cuando los asesinatos superaron las 700 víctimas. Las críticas recibidas desde la oposición exigieron al gobierno de Noboa acciones efectivas. De hecho, tras esas críticas las cifras de aprobación de la gestión del presidente cayeron a menos de 30 por ciento.

Noboa insiste en culpar al gobierno colombiano de la poca colaboración en la lucha anticriminal en la zona fronteriza. Aduce que esa situación le ha costado al Estado ecuatoriano alrededor de 400 millones de dólares en el último año. Sin embargo, las autoridades militares del gobierno de Gustavo Petro insisten en que han desarrollado acciones efectivas con la incautación de más de 50 toneladas de droga, la interdicción de 40 embarcaciones ilícitas y el rescate de 60 naves en peligro.

En un post del ministerio de Defensa, citado por Petro, el 27 de febrero úlitmo, se tituló: “¡Contundente golpe al narcotráfico en la frontera con Ecuador! En el marco del Plan Ayacucho Plus, el Ejército y la Policía desarticularon una red criminal que operaba a escala internacional. La estructura utilizaba territorio del país vecino para enviar cocaína a Europa y Estados Unidos”. Orlando Pérez/La Jornada)