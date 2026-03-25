Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, se aplicarán descuentos en servicios de autotransporte federal o ferroviario de pasajeros para estudiantes y maestros.

De acuerdo con la dependencia, los estudiantes obtendrán una reducción del 50 por ciento en el costo del pasaje, mientras que los docentes recibirán un descuento del 25 por ciento.

Esta medida estará vigente del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, conforme a las vacaciones establecidas en el calendario escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para acceder al beneficio, las y los usuarios deberán presentar ante los prestadores de servicio, la credencial vigente que los acredite como estudiantes o docentes.

Los alumnos de Educación Media Superior y Superior también tendrán descuento de 50 por ciento en el servicio de autotransporte federal de pasajeros durante el periodo vacacional aprobado por cada institución educativa para el mismo ciclo lectivo.

El descuento aplica únicamente para personas pertenecientes a instituciones educativas integradas al sistema de la SEP, así como universidades e institutos de todo el país, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y escuelas incorporadas.