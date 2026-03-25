Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Yo digo y sostengo que la alianza Morena-Verde-PT está en riesgo. Ya son demasiados los coqueteos de Alberto Anaya, (“líder moral” del último de tales partidos), relacionados con la “reforma” electoral cuya intención no es otra que vender caro su amor a pesar de solo ofrecer restos cárnicos que probablemente hasta rechace cualquier hambrienta jauría perruna. “¡Puros pellejos!”, diría aquel.

El PT no es como para dignificar la democracia transformadora. Ha sido, eso sí, refugio de tránsfugas que suponen al idealismo hipócrita como justificante para vivir del presupuesto. Y vaya que aprovechan la urgencia de Morena por reclutar “el pedacerío” u sobrante de la política, si es que así se puede llamar a una actividad que en México no pasa de ser pasatiempo de la demagogia oficializada para uso y abuso de castas, oligarquías y élites que de buenas a primeras se apropian el derecho de decidir por todos a cambio de generosa remuneración desde luego.

De manera que la susodicha alianza (complicidad, en opinión del columnista), transita por el filo del abismo. Y es de creer que se debe a mal reparto del poder y todo lo que de ello deriva. ¿Qué jijos pretenden tanto el Verde como el PT, sobre todo este último?. Elemental: mayor y mejor recepción de utilidades. Ni como imaginar que la resistencia para aprobar la iniciativa presidencial tenga orígenes humanistas, fraternos u solidarios. ¡Ni maíz!, aquí lo importante es aprovechar la oportunidad para hacer riqueza pronta y expedita con el sello PRIAN.

Los actores son los mismos. Y los conocemos, bien que los conocemos. De igual forma los intereses prevalecen. En este sentido es convicción generalizada de que los partidos son concesiones nada diferentes a las comerciales otorgadas a familias, mafias o grupúsculos cuyo comportamiento es igual o peor al de la delincuencia organizada, aunque con la ventaja de actuar a la sombra de instituciones, causando graves daños a la población y al patrimonio social.

El amasiato Morena-Verde y PT se tambalea, está claro. Y si bien ahora las diferencias están centradas en la reforma electoral, el futuro no es nada optimista considerando que elecciones mayores pueden resultar afectadas en beneficio de la minoría rapaz que asecha con puñal bien afilado para estar el golpe que podría ser definitivo. Usted dirá que el de la voz exagera porque no toma en cuenta la autoridad moral de Doña Claudia que mucho significará para que tal rompimiento no se concrete. Y tiene razón en parte. Recordéis que la condición humana define actitudes y ya vemos que las dirigencias partidistas utilizan sus ambiciones como les conviene. El mejor ejemplo es lo que sucede con la iniciativa en cuestión que virtualmente permanece atascada en el Congreso de la Unión, a pesar de los exhortos desde Palacio Nacional para solventar de una vez por todas el penoso asunto.

Los aliados ignoran a La Jefa en lo esencial, lo cual indica faltar al compromiso de participar en la 4T. No olvidéis que ya le pegaron una vez. Va una segunda “reforma” que modificada no cuenta con el visto bueno del PT que ya le digo, reclama espacios que de ninguna manera le corresponden por la sencilla razón de que solo representa a Alberto Anaya, su familia y algunos “cuates” y beneficiarios directos de la generosidad electorera.

SUCEDE QUE

A Poliforum abarrotado, este lunes Américo Villarreal Anaya rindió su Cuarto Informe de actividades al frente de los destinos de la entidad, aunque en realidad son tres años y medio. Impresionante por la abundante información relativa a obras sembradas a lo largo y ancho del estado que mantuvo la atención de la entusiasta concurrencia llegada de distintas latitudes, misma que reconoció, al igual que el resto de la paisanada, el esfuerzo realizado a pesar de la difícil situación en que el gobernante recibió la administración. No menos importante la advertencia para quienes insisten en crear confusión por medio de campañas sucias y ataques desde el cobarde anonimato. El mensaje fue para los emisarios del pasado, para los panistas que se resisten a comprender que la conciencia social cambió para bien; que los tiempos ahora son de humanismo que nada tiene que ver con los excesos y el obscuro manejo de los recursos públicos.

Al margen de la numeralia que indica lo bien hecho durante estos tres años y medio, el Informe de AVA es un documento que define presencia y rumbo de la política transformadora que llegó a Tamaulipas para quedarse. Eso deseamos.

Y hasta la próxima.