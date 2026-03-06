Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La atención integral y la prevención de las enfermedades en las mujeres, es una prioridad para esta administración, y las unidades de salud cuentan también con áreas específicas para atender a quienes presenten algún tipo de agresión, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, en entrevista previa al evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

Dentro del fortalecimiento de equipo y atención médica en favor de la mujer, destaca la compra de nuevos dispositivos para la detección rápida y oportuna del cáncer mamario, los cuales a la fecha suman un total de 25 dispositivos iBreast Exam.

Con este equipo, en el 2025 se lograron realizar más de 50 mil exploraciones clínicas y tamizajes para la detección de cáncer de mama, informó Hernández Navarro.

Otra de las áreas sensibles que se han fortalecido en esta administración, es la de atención oportuna y de calidad a la mujer durante el embarazo, para ello por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se puso en marcha el programa “Red de Acompañamiento en la Atención de la Emergencia Obstétrica”

(RAAEO) para llegar de forma segura al término del embarazo.

Esta red, consiste en integrar a toda mujer embarazada a una plataforma para llevar su control prenatal de manera efectiva y detectar pacientes que registran alto riesgo, que a través de un equipo multidisciplinario y de los tres niveles de atención, dan seguimiento y acompañamiento para evitar una emergencia obstétrica.

En el tema de agresión a la mujer, informó que de manera inmediata se da el servicio a este tipo de pacientes, que con el apoyo del equipo médico y personal especializado, son debidamente atendidas y canalizadas a las estancias correspondientes.

“Como eje rector de los servicios de salud, nos llega la información de forma inmediata, se atiende a la paciente y se realizan las investigaciones necesarias para verificar los procesos que jurídicos y administrativos correspondan”, resaltó.

“Recientemente se presentó un caso grave y que se enfocaron, en primera instancia, en tratar las lesiones que presentaba la paciente, para posteriormente dar seguimiento y cause jurídico a la producción del daño” concluyó.