Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realizó jornadas de búsqueda en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en compañía de familiares de personas desaparecidas.

En estas labores participaron la Fiscalía General de la República (FGR, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, la Guardia Estatal y Guardia Nacional.

Durante la jornada, el equipo utilizó drones con cámaras térmicas para reconocimientos desde el aire.

En tierra, se realizaron recorridos a pie y excavaciones de prueba en predios de zonas rurales para identificar posibles puntos de interés.

Al concluir, se informó a las familias sobre los trabajos realizados y los pasos a seguir en la planeación operativa.

La combinación de tecnología y el trabajo coordinado con familias y autoridades permiten fortalecer las acciones de búsqueda en territorio, indicó la vocería de Seguridad Pública del Estado en un comunicado, en el que no se informa de los resultados.