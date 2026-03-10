Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Hilario Geovanny Pérez Loera, alias “El Chihuas”, identificado como integrante de la organización delictiva “Cártel Nuevo Imperio», quien fue puesto a disposición de un juez federal, por su posible participación como autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, ex gobernador de Colima, asesinado el 21 de noviembre de 2010 afuera de su casa, alrededor de las 10 de la mañana.

En conferencia, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, recordó que los hechos en que perdió la vida el ex servidor público ocurrieron en noviembre de 2010 en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Colima, Colima, cuando un hombre que descendió de un vehículo disparó en contra de Cavazos Ceballos, quien fungiera como jefe del Ejecutivo de esa entidad de 2005 a 2009.

Señaló que la captura de «El Chihuas» fue posible luego de que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación en torno a una organización criminal de la que Hilario Pérez probablemente forma parte como pieza clave, lo que permitió conocer su movilidad para cumplir una orden de aprehensión en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua.

Destacó que el presunto homicida cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que su aseguramiento resulta de alta relevancia para el bienestar de la población, particularmente en estas entidades. (César Arellano e Iván Evair Saldaña/La Jornada).