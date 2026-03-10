Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos en el país disminuyeron 44 por ciento, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 48.8, lo que representa una reducción de la violencia de 38 homicidios diarios menos; siendo febrero de este año el más bajo desde 2015.

“La reducción en homicidios, de septiembre 2024 a febrero de 2026, es del 44 por ciento. Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y como lo vamos a presentar, lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que estos resultados derivan de la coordinación con los gobiernos estatales y del fortalecimiento del eje de Inteligencia y la investigación, al crear el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, lo que ha permitido la detención de más de 46 mil presuntos delincuentes, factor que se relaciona con la reducción de delitos en el país.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que entre 2025 y 2026 el promedio diario de homicidios dolosos presentó una reducción del 35 por ciento, al pasar de 75 a 48.8.

Señaló que durante febrero de este año, ocho entidades federativas concentraron el 54.2 por ciento del total de homicidios dolosos: Guanajuato, con 9.4 por ciento; Sinaloa, con 7.9 por ciento; Chihuahua, con 7.5 por ciento; Baja California, con 7.2 por ciento; Morelos, con 6 por ciento; Veracruz, con 5.6 por ciento; Estado de México, con 5.3 por ciento, y Oaxaca, con 5.3 por ciento.

Agregó que, al comparar el primer bimestre de 2025 contra el mismo periodo de 2026, 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios: respecto a febrero 2025, Guanajuato, con -64 por ciento; respecto a septiembre 2024, Estado de México, con -61 por ciento, Jalisco con -58 por ciento, Nuevo León, con -68 por ciento, y Sonora, con -55 por ciento; respecto a octubre 2024, Guerrero, con -72 por ciento, finalmente, respecto a junio 2025, Sinaloa, con -44 por ciento. Sobre los delitos de alto impacto, informó una disminución del 28 por ciento en los últimos 17 meses, mientras que, de manera anual, la reducción es del 53 por ciento de 2018 a febrero de 2026, al pasar de 969.4 a 456.3. Con estas cifras, 2026 se perfila como el año más bajo en la incidencia de este tipo de delitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, fueron detenidas 46 mil 405 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 24 mil 122 armas de fuego, 346.55 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 1 de marzo de 2026, se detuvo a 907 extorsionadores en 24 entidades y se recibieron 161 mil 112 llamadas al número 089, de las que 142 mil 973 (88.7 por ciento) fueron extorsiones no consumadas y 18 mil 139 (11.3 por ciento) fueron consumadas. Derivado de ello, se iniciaron 5 mil 888 carpetas de investigación en Fiscalías.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las causas, a la fecha se han brindado 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites en beneficio de 3 millones 564 mil personas; se realizaron 312 mil 48 visitas casa por casa; se tienen 61 Territorios de Paz en 22 entidades; se han realizado 485 Ferias de Paz; se constituyeron 367 Comités de Paz; se recuperaron 376 espacios público; y se establecieron 298 Mesas de Paz estatales y regionales que han llevado a cabo 8 mil 197 Jornadas por la Paz. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han canjeado de forma anónima y voluntaria 9 mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo, así como 8 mil 697 juguetes bélicos por opciones educativas.

Puntualizó que por instrucciones de la Presidenta para reforzar el eje de Atención a las Causas se construirán y ampliarán 500 planteles de bachillerato para crear 200 mil lugares para estudiantes, se edificarán 100 nuevos centros México Imparable, se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio y 5 mil boxeadores entrenan a 100 mil jóvenes en todo el país.