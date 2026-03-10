Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que la construcción del Distribuidor Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, registra un avance de 42 por ciento.

Este Paso Superior Vehicular (PSV) beneficiará a más de 192 mil habitantes principalmente de los municipios de Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y Tlaxcala.

Con una longitud de 1.2 kilómetros, la obra contará con dos carriles por sentido, generará alrededor de 5 mil 770 empleos directos e indirectos y su puesta en operación permitirá a los usuarios ahorros de 20 minutos en su trayecto.

Al puente se le agregó un entre eje y se encuentra en el proceso de montaje de trabes y colado de losas. Las labores en ejecución contemplan la construcción de cabezales, zapatas y pilas en la ampliación del Puente Río de los Negros.

El distribuidor conectará con la carretera México 117, vialidad libre que va de Tlaxcala a San Martín Texmelucan, en Puebla.

Las características de la obra son las siguientes: tiene 18 apoyos, 17 claros de 38 metros, 113 pilotes de 1.50 metros de diámetro, 169 trabes y 6 mil 700 metros cúbicos de concreto de estructura.

Además, se utilizan mil 600 toneladas de acero en estructura, 22 metros cúbicos de concreto en accesos, 4.50 toneladas de acero en losas de acceso y se realizan 4 mil 550 metros de obras de drenaje pluvial.

Los trabajos que iniciaron en julio de 2025 se prevén culminen en julio próximo.