Por Agencias

Colombia.- La selección mexicana de ciclismo de ruta consiguió un destacado resultado al lograr el 1-3 en la prueba de ruta varonil de la categoría Sub-23, dentro del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se lleva a cabo en Montería, Colombia.

Los hermanos José Juan y José Antonio Prieto de Luna se adjudicaron las medallas de oro y bronce, respectivamente, tras registrar un tiempo de 03:43:39 horas en un cerrado final; mientras la medalla de plata fue para el colombiano Cristian Vélez.

En la misma competencia, el mexicano Sebastián Ruiz concluyó en la novena posición con el mismo tiempo del grupo puntero, mientras que Jesús Uriel Chaparro finalizó en el lugar 36 con un registro de 03:43:59 horas.

En la prueba de ruta femenil élite, Diana Carolina López se quedó a un paso del podio al ubicarse en la cuarta posición, con un tiempo de 02:59:20 horas.

A falta de una jornada por disputarse, la selección mexicana se posiciona en el segundo lugar del medallero general, con un total de dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, únicamente por debajo de Colombia, que suma cuatro oros, dos platas y tres bronces. En la tercera posición se ubica Chile, con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce. (La Jornada/Redacción/Foto Conade).