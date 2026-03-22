Por Agencias

Washington.- El presidente estadunidense, Donald Trump, reiteró este sábado que Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa, gracias a su ofensiva militar en Medio Oriente, a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

El mandatario arremetió contra el analista “de poca relevancia” David Sanger, quien señaló que no ha logrado cumplir sus objetivos: “¡Claro que sí, y semanas antes de lo previsto! Su liderazgo (iraní) ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo”, respondió.

“Vamos semanas por delante de lo previsto. ¡Al igual que con su incompetente cobertura electoral sobre mí, el fracasado New York Times siempre se equivoca!”, finalizó.