Por Redacción

Bahía de Banderas, Nayarit.- Solo unos días después de la exitosa conclusión del Challenge Tlaxcala, el Tour Mundial de Voleibol de Playa regresa a México. Esta vez, será con el Challenge Nayarit, competencia que también reunirá a las y los mejores exponentes del planeta en busca de puntos de ranking rumbo a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Bahía de Banderas albergará el espectacular torneo que confirmará el lugar de nuestro país entre los mejores anfitriones deportivos, ya que es el quinto año consecutivo que se reciben al menos dos etapas del prestigioso circuito de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Tal como sucedió en territorio tlaxcalteca, la selección mexicana se presentará con cuatro duplas: Atenas Gutiérrez/Susana Torres, Ana Cepek/Ana Juárez, Inés Lares/Carlos Ayala y Jorman Osuna/Miguel Sarabia, quienes buscarán destacar con el apoyo de su gente en el estadio temporal adaptado para mil 500 personas.

Nayarit no solo disfrutará con la actuación de los equipos nacionales, sino que será testigo de duelos que contarán con la presencia de destacados atletas con experiencia en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, tales como el italiano Samuele Cottafava, los austriacos Alexander Horst y Julian Horl, el polaco Piotr Kantor, el neerlandés Matthew Immers y el australiano Thomas Hodges.

El gobierno del estado de Nayarit, encabezado por Miguel Navarro Quintero, dio a conocer que la entrada será gratuita para las jornadas del 25, 26 y 27 de marzo, con el objetivo de acercar este gran certamen a las y los nayaritas de todas las edades posibles.

Los llamativos encuentros pertenecientes al Tour Mundial de Voleibol de Playa que se llevan a cabo en territorio nacional son gracias al trabajo en equipo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), los gobiernos estatales en cuestión y la FIVB.