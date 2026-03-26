Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con la participación de más de 50 empresas y una oferta superior a las 375 vacantes, se desarrolló la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026, un evento orientado a fortalecer la inclusión laboral y generar oportunidades reales de contratación.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, quien destacó la importancia de generar espacios donde las buscadoras de empleo pudieron establecer contacto directo con el sector empresarial, facilitando procesos de reclutamiento ágiles y efectivos.

Durante la jornada, se brindó atención personalizada a más de 300 solicitantes, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus habilidades ante empleadores de los sectores industrial, comercial, de servicios y gubernamental. Estas acciones se llevaron a cabo con el respaldo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, siguiendo sus instrucciones de fortalecer el mercado laboral y ampliar las oportunidades de empleo en la entidad.

La feria tuvo como objetivo principal lograr una colocación efectiva de al menos el 20 % de las y los asistentes, contribuyendo así a la reducción del desempleo y al fortalecimiento del desarrollo económico regional.

En el evento participaron Lorena Guadalupe Cavazos Muñoz, secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo; Nallely Lara Monroy, directora del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas (SNE); la diputada local Gabriela Regalado Fuentes; la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos; Cinthia Rodríguez Leija, del Instituto de la Mujer de Nuevo Laredo; Guadalupe González Olazarán, representante de la Secretaría de Economía; y la buscadora de empleo Michel Espinoza Salazar.

Reséndez Gómez dijo que este esfuerzo forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas, bajo el modelo humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos mediante el acceso a empleos dignos.