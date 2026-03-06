Por Redacción

Soto La Marina, Tamaulipas. – Con el objetivo de brindar mejores espacios para la cultura, recreación y activación física, el Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya, rehabilita en el municipio de Soto la Marina, la Casa de la Cultura, el Gimnasio y Auditorio Municipal, con una inversión mayor a los 13 millones de pesos.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya apuntó que los trabajos reflejan un avance significativo en el acabado de pisos y la cancelería. Resaltó la aplicación de pintura, plafones, durock y la impermeabilización en el auditorio.

Asimismo, señaló que estas acciones permitirán contar con instalaciones dignas y funcionales para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y comunitarias, beneficiando directamente a las y los habitantes de esta región de Tamaulipas.

“La rehabilitación de espacios, forma parte de la estrategia de esta administración estatal para fortalecer la infraestructura social en los municipios, promoviendo entornos que impulsen la convivencia, el bienestar y el desarrollo integral de las familias tamaulipecas”, concluyó el titular de la secretaría.