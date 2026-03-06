Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, inauguró el Torneo Interzonas UAT 2026 en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, cuyo encuentro deportivo se celebra por primera ocasión en esta sede, reuniendo a los mejores estudiantes deportistas de las zonas norte, centro y sur de la máxima casa de estudios del estado.

Los juegos deportivos Interzonas se desarrollan del 5 al 7 de marzo en las instalaciones deportivas de este Campus de la UAT en Tampico, fortaleciendo la proyección deportiva y la integración de la comunidad universitaria en esta región del estado.

En el marco de esta celebración, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia del deporte como una herramienta fundamental para la formación integral del estudiantado, al fomentar valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

Asimismo, resaltó que en esta edición participan más de quinientos atletas universitarios y reafirmó el compromiso de su administración de seguir impulsando el deporte como un espacio que fortalece la identidad, la convivencia y el desarrollo de la comunidad estudiantil, destacando que en la cancha también se forman valores como el respeto, la resiliencia y el espíritu universitario.

Durante la ceremonia se llevó a cabo el tradicional desfile de las delegaciones deportivas que participarán en las ramas femenil y varonil, en disciplinas como ajedrez, baloncesto, béisbol, fútbol asociación, softbol, tenis, tenis de mesa, tochito, voleibol y deportes electrónicos, entre otras competencias que son parte de este encuentro universitario.

Como parte del programa inaugural, el rector de la UAT encabezó el encendido del pebetero universitario acompañado de la atleta Lesly Lorey López Jasso, campeona por México en los Juegos Panamericanos WBC de Muay Thai 2025 y medallista de plata para la UAT en el Campeonato Nacional ANUIES 2025 de Kickboxing, quien también realizó el juramento deportivo en representación de los participantes.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, con la presencia de funcionarios de la Rectoría, así como directores de las facultades y unidades académicas, quienes acompañaron a las delegaciones deportivas.