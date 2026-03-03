Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Salud Vicente Joel Hernández Navarro informó que Tamaulipas continúa sin casos confirmados de sarampión aunque se mantienen 12 sospechosos en análisis.

Subrayó que la entidad ha logrado sostener la cifra en cero gracias a la cobertura de vacunación y a los cercos sanitarios implementados.

Hernández Navarro detalló que en lo que va del año se han aplicado más de 240 mil dosis, lo que representa cerca del 60 por ciento de lo aplicado en 2025. La meta federal es cubrir a 575 mil personas en diez semanas, y actualmente se lleva un avance de alrededor del 43 por ciento

Respecto al gusano barrenador, aclaró que no se han registrado casos en humanos. En animales domésticos sí se han detectado situaciones, pero son atendidas en coordinación con el área de zoonosis y otras instituciones. “Si se reporta un perro u otro animal afectado, se vigila y se da seguimiento inmediato”, puntualizó.

El funcionario destacó además la presencia de brigadistas y personal médico en zonas rurales, como el ejido Valle hermoso y El Aserradero, donde se atienden riesgos derivados de incendios y se garantiza atención médica continua.