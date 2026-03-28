Por Agencias

Cadereyta, Nuevo León.- Karina Barrón, ex funcionaria del ayuntamiento de Monterrey, salió de la cárcel, luego de llegar a una resolución reparatoria con el senador morenista Waldo Fernández, a quien acusó de extorsión y de abuso sexual.

Así lo dictaminó un juez federal tras llevarse a cabo la tercera audiencia de la ex titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano e Igualdad e Inclusión, así como las otras dos personas involucradas Débora “N” y Gustavo “N”.

En el proceso resolutorio, los vinculados a proceso estarán en libertad y deberán cumplir con siete acuerdos por un periodo de 18 meses.

Como parte de la resolución, los ex vinculados a proceso tendrán que cubrir una cuota de 3.2 millones de pesos por reparación del daño por medio de pagos mensuales de 179 mil pesos a partir del 30 de marzo.

Además, tendrán que ofrecer disculpas públicas a Fernández y realizar una campaña de concientización sobre las consecuencias de las denuncias falsas por medio de cinco mensajes en redes sociales.

Karina Barrón, así como las otras dos personas involucradas, no podrán ocupar cargos públicos, ni registrarse para participar en alguna elección local, federal, ni plurinominal hasta que concluya el proceso de reparación del daño, es decir, hasta la próxima audiencia que será el 18 de octubre a las 10:00 horas.

Asimismo, deberán evitar el contacto con Waldo Fernández y su familia, mantener una residencia fija, evitar pronunciamientos en público o en medios de comunicación y realizar 30 jornadas de hasta dos horas de trabajo comunitario.

Respecto a las resoluciones, Fernández detalló al finalizar la audiencia que el dinero de la reparación del daño será donado a la beneficencia pública relacionada principalmente a mujeres a las que vulneraron sus derechos.

El pasado 1 de marzo se dio a conocer la detención de Karina Barrón por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de falsedad de declaraciones en relación con señalamientos de extorsión y abuso sexual hacia el senador Waldo Fernández.

Un día después de su detención, un juez federal dictó prisión preventiva en contra de la funcionaria, así como para los otros dos implicados.

De acuerdo con Wikipedia Karina Marlen Barrón Perales nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de septiembre de 1979 y es una política mexicana miembro del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo se sabe que en realidad es del municipio de Villa de Casas e hizo su carrera política en Nuevo León.(Vianney Carrera/La Jornada y Redacción).