Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que derivado de una acción operativa realizada por personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México -en el marco de una investigación relacionada con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de narcóticos, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita- se ejecutaron nueve órdenes de cateo que permitieron la detención de ocho personas, entre quienes destaca el aseguramiento de Jesús «N», alias El Gallo, identificado como posible líder de dicho grupo delictivo.

Como parte de los trabajos de inteligencia en las distintas fases de la investigación, se desarrollaron labores de gabinete que incluyeron el análisis de información, la consulta de bases de datos en diversas plataformas, así como solicitudes de información a diversas instituciones nacionales y extranjeras.

Estas acciones permitieron identificar a los posibles integrantes de la organización delictiva, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos, lo que orientó las acciones operativas que reseñamos.

De manera paralela, se implementaron monitoreos en materia de comunicaciones debidamente autorizados, seguimiento en distintas redes digitales, georreferencias, por lo que la información obtenida permitió identificar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios utilizados para el resguardo de narcóticos y armas, lo que fortaleció las indagatorias.

De acuerdo con el comunicado 162, la FGR indicó que “estas acciones nos permitieron establecer que esta organización criminal se encargaba del trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de la autoridad judicial competente nueve órdenes de cateo para diversos inmuebles identificados como domicilios utilizados por los integrantes de la organización.

Dichas diligencias fueron encabezadas por el representante social, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En estos cateos, siete de ellos llevados a cabo en Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en el estado de Michoacán, y uno en Santa María La Alta, Puebla, se logró la detención de Jesús «N» alias El Gallo, Jaime «N», Flavio «N», Bulmaro «N», Joaquín «N», Agustín «N», Uziel «N» y José «N», además del aseguramiento de los inmuebles inspeccionados, armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, posible narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba contundentes para obtener de un juez de control la vinculación a proceso y la prisión preventiva de estas personas, por su posible participación en los delitos de contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Estos resultados representan un golpe importante a la delincuencia organizada y evitan que grupos criminales continúen su operación que tanto daño causa a la sociedad.

La Fiscalía General de la República reitera su trabajo y compromiso diario a favor de la población, a fin de continuar construyendo mejores condiciones de seguridad, paz y cohesión social, así como la búsqueda constante de abatir la impunidad. “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, concluye la versión oficial (Por Redacción).