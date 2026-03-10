Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la Dirección del propio Hospital Infantil de Tamaulipas, el Coordinador Estatal de IMSS-Bienestar en el Estado, Dr. Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, acompañado del Dr. José Luis Garza Ruíz, Titular de Atención a la Salud, del Jefe de Personal de la Coordinación, el Lic. José Luis Vázquez de la Cruz, y el Dr. Ariel Mercado Cárdenas, Jefe del Departamento de Educación e Investigación, entregaron el nombramiento como nueva Directora de este Prestigiado Nosocomio, a la Dra. Judith Cornejo Barrera, quien es Pediatra, con Subespecialidad en Endocrinología, que además de ser fundadora de dicho Nosocomio, fue también Jefa de Investigación y una reconocida y muy bien calificada Investigadora, enfocando por muchos años esta labor al tema de la Diabetes Infantil.

Así mismo, tiene Maestría en Ciencias Médicas y Epidemiología, además de ser Maestra Titular de la Especialidad de Endocrinología Pediátrica. Entre muchas otras más responsabilidades que ha desempeñado, se destaca la de haber sido Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública en Tamaulipas.

N de la R. (Comunicado oficial reproducido íntegramente).