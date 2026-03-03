Por Agencias/Redacción

Cadereyta, Nuevo León.- Un juez federal dictaminó prisión preventiva a la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, Karina Marlene Barrón Perales, así como a dos personas más por los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión.

Así lo dio a conocer el senador morenista Waldo Fernández, quien un día antes, el 1 de marzo, comunicó en sus redes sociales que él realizó este proceso en contra de Barrón Perales, quien también fue ex candidata al Senado por el PRI y PAN, proceso en el que presuntamente lo acusó de acoso.

En ese sentido, el abogado del denunciante, Walter de Ochoa, informó que la funcionaria estará recluida en un Centro de Reinserción Social Femenil en Nuevo León como medida cautelar, del cual no se dio a conocer la ubicación exacta, en donde continuarán las investigaciones por los presuntos delitos antes mencionados.

“La medida cautelar es la prisión preventiva, y todos los imputados (tanto la funcionaria como las otras dos personas involucradas) solicitaron que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas. Vamos a tener otra audiencia el día sábado a las 11 de la mañana aquí en el Centro de Justicia Penal Federal”, destacó.

Respecto a las otras dos personas involucradas, trascendió que se identificaron como Deborah “N” y Gustavo “N”, quienes presuntamente, estaban realizando tareas para la funcionaria regiomontana, según las declaraciones del senador.

De acuerdo al Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, este caso penal está bajo el cargo de la FGR y no de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ya que según Fernández, en 2024 (fecha en la que ambos contendían por una curul en el Senado), tanto la funcionaria como la institución estatal, admitieron presuntamente una denuncia por violación en su contra con una víctima a la cual no se identificó.

“Hoy emplazo al fiscal (de Nuevo León), Javier Flores (Saldívar) que tiene una investigación a que proceda, porque tiene todos los elementos ahí, el propio inejercicio de la Fiscalía habla de que la narrativa de los hechos es poco creíble y si es poco creíble y no se identificó la denunciante, ¿por qué admitieron la denuncia?”, declaró el senador.

Según los datos de detención emitidos por la Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Karina Barrón Perales fue detenida por la FGR en el municipio de San Nicolás de los Garza el 1 de marzo, alrededor de las 13:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital en el municipio de San Nicolás de los Garza, específicamente sobre la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y De los Parques.

De acuerdo con Wikipedia Karina Marlen Barrón Perales nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de septiembre de 1979 y es una política mexicana miembro del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo se sabe que en realidad es del municipio de Villa de Casas e hizo su carrera política en Nuevo León.

Tras su detención, el Gobierno de Monterrey dio a conocer un comunicado en sus redes sociales, en donde informó que respetará los procesos judiciales que se tienen en contra de la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva. (Vianney Carrera/La Jornada/Redacción).