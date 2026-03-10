Por Redacción

Ciudad de México, México.- Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se refuerza el Eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la estrategia de Jóvenes Transformando México.

Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al presentar los avances del plan durante la Conferencia del Pueblo.

Para ello, dijo, se construirán, ampliarán y rehabilitarán planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar este año.

Precisó que también se edificarán 100 nuevos Centros de México Imparable, con actividades deportivas y culturales; Circuitos Nacionales de Festivales; ferias del empleo y emprendimiento, y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio. Además, 5 mil pugilistas entrenarán a 100 mil jóvenes en el país, con el programa Boxeando por la Paz.

Agregó que se trabaja de la mano de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para quienes se quiere una vida digna y feliz.

“Realizamos 312 mil 048 visitas casa por casa en los territorios de paz, donde identificamos a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecemos los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México”, indicó.

La funcionaria federal comentó que los 61 territorios de paz están en 22 entidades, donde se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Educación (SEP) y el Sistema Nacional DIF.

La SEP ofrece la posibilidad de regresar a la escuela con las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En tanto, la STPS los acerca a Ferias del Empleo y Emprendimiento, les brinda la posibilidad de capacitarse con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; Financiera para el Bienestar otorga créditos para emprendedores.

La secretaria Rodríguez dijo que a nivel nacional se han brindado 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites, en beneficio de más de 3 millones 564 mil personas.

Reportó que se han celebrado 485 Ferias de Paz y brindado más de 2 millones de atenciones, además, se han constituido 367 Comités de Paz, a través de los cuales se recuperaron 376 espacios públicos.

En Cajeme, Sonora, jóvenes participaron en la reforestación en la colonia Mártires de San Ignacio; y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo se realizó la Carrera “Juntas Somos Más Fuertes”.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se implementó la campaña “Juárez Amanece Limpio”.

La semana pasada, agregó, en Salamanca, Guanajuato, se inauguró una obra comunitaria, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Asimismo, expresó que las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales llevaron a cabo 8 mil 197 Jornadas por la Paz en todo el país, realizando tequios, ceremonias cívicas, bodas colectivas. Muchas actividades.

El 3 de marzo se instalaron 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipal en Quintana Roo, y se firmaron convenios de coordinación; en Michoacán a través de las Ferias de Paz se brindaron más de 242 mil servicios y trámites.

La Comisión Nacional de Deporte realizó la Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, con la participación de más de 52 mil 600 personas; y arrancó la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias del DIF, que activó 97 Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares.

“Estuvimos en 25 municipios de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, con el Tianguis del Bienestar, donde se han entregado 1 millón 954 mil artículos nuevos a más de 292 mil personas”, mencionó.

Puntualizó que en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica se continúa con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Del 01 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía canjeó, de forma anónima y voluntaria, 9 mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo.

Las niñas y niños también acudieron a los módulos para intercambiar 8 mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos.