Por Agencias

Ciudad de México.- El precio del barril de petróleo mexicano superó este viernes los cien dólares el barril, por primera vez desde que surgió la guerra en Irán, a finales de febrero.

La cotización de la mezcla mexicana subió 4.94 dólares respecto a la sesión del jueves, con lo que se ubicó en 100.01 dólares el barril, de acuerdo con el precio publicado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

El crudo mexicano registró el mayor valor desde julio de 2022, tiempo en el cual repuntaron los precios del hidrocarburo, tras la incertidumbre en el mercado de los energéticos, tras la invasión de Rusia sobre Ucrania.

A un mes iniciado el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los precios del petróleo repuntaron alrededor de 5 dólares, reflejando el escepticismo sobre las perspectivas de un alto el fuego en la guerra en país islámico.

El crudo Brent (contrato de referencia en Europa) escaló 4.56 dólares a 112.57 dólares el barril, mientras el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 5.16 dólares a 99.64 dólares.

El conflicto ha restado unos 11 millones de barriles por día al suministro mundial de crudo, y la Agencia Internacional de la Energía calificó la crisis como peor que las dos crisis petroleras de los años 70 juntas.

El alza de los precios del hidrocarburo presionó a los mercados bursátiles. En Wall Street los principales índices cayeron a mínimos de seis meses debido a la tensión en Medio Oriente.

El S&P 500 bajó 1.7 por ciento y cerró su peor semana desde que comenzó la guerra con Irán. El promedio industrial Dow Jones perdió 1.7 por ciento y se ubica más de diez por ciento debajo del récord máximo que estableció el mes pasado, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 2.1 por ciento.

Los precios del oro subieron más de 3 por ciento debido a compras de oportunidad, en una sesión en la que los inversores buscaron señales de distensión en el conflicto de Medio Oriente.

Los precios del petróleo se mantendrán altos en cualquier escenario de guerra en Irán, advierten analistas consultados por Reuters y prevén que los precios podrían subir hasta 200 dólares por barril, si las instalaciones de exportación iraníes resultan dañadas.

Los precios del hidrocarburo se han disparado alrededor de 50 por ciento desde el 27 de febrero, un día antes que Estados Unidos e Israel comenzaran los ataques contra Irán.

El aumento de los precios de la energía está afectando a toda la economía mundial. Los países importadores de petróleo y gas de Asia y Europa son los más afectados y serían los más perjudicados si los precios del petróleo se mantienen sobre los 150 dólares por barril, señalaron los expertos consultados por Reuters. (Reuters/ Afp/La Jornada).