Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza, negó los rumores sobre su supuesta remoción del cargo.

“Estoy aquí, firme, trabajando en favor de la seguridad social y la salud en Tamaulipas, vigente con todas mis obligaciones”, aseguró.

Aranza reconoció que en redes sociales circulan publicaciones que exhiben supuestos excesos en sus ingresos, incluso señalando que percibe lo mismo o más que la presidenta Claudia Sheinhaum.

Al respecto, indicó que esa información es de dominio público y se encuentra en la documentación oficial de la institución.

Sobre la referencia hecha en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se mencionó una investigación de la Auditoría Superior de la Federación en la delegación del IMSS en Tamaulipas, el delegado indicó que no ha recibido notificación alguna. “Estamos abiertos, el ejercicio de esta administración es actuar con absoluta transparencia”, dijo, reiterando disposición a cualquier auditoría.

El contexto nacional lo aclaró el propio titular del IMSS, Zoé Robledo, quien explicó que las denuncias e investigaciones mencionadas en la Mañanera del Pueblo no se refieren al delegado Aranza, sino a otros funcionarios acusados de cometer irregularidades, durante muchos años, con el tema de los medicamentos; funcionarios que ya causaron baja, pero también por el tema de las modalidades fraudulentas de pensiones privadas que constituyen un fraude al Seguro Social.

Cabe recordar que en abril del año pasado, Aranza se vio envuelto en un escándalo mediático cuando fue detenido en Ciudad Victoria presuntamente con casi 300 mil pesos en efectivo a bordo de su camioneta, hecho que derivó en su remoción temporal. El episodio nunca fue explicado con claridad y dejó dudas en la opinión pública.

Con estos antecedentes, el delegado busca reafirmar su permanencia en el cargo y su compromiso con la transparencia, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y los señalamientos que circulan en redes sociales.