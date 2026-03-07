Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En atención a un reporte ciudadano respecto a presuntos actos ilícitos realizados por un policía de la Guardia Estatal en Ciudad Victoria, personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y de la Delegación regional Victoria acudió para dialogar con el agraviado e iniciar el proceso de investigación correspondiente.

El agraviado reconoció el apoyo institucional y el trabajo realizado por la Guardia Estatal en su área de residencia, el cual se refleja en la disminución del delito y recuperación de espacios públicos.

Esta confianza en la corporación, indicó, lo motivó a hacer uso de los mecanismos institucionales que sancionan el mal actuar de personas en la función pública, incluyendo a integrantes de la Guardia Estatal.

La SSPT precisó además que se realizó la reparación del daño por parte de la institución y la Dirección de Asuntos Internos de la corporación inició el procedimiento correspondiente para sancionar al elemento implicado.

En la versión oficial, el titular de la SSPT Carlos Arturo Pancardo Escudero reiteró el llamado a la sociedad a no ser partícipe de actos constitutivos de delito y exhortó a realizar las denuncias correspondientes para erradicar estas conductas en las instituciones de seguridad.