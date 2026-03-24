Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya, insistió en su demanda de modificar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral, para que se elimine la posibilidad de que la revocación de mandato se lleve a cabo en el 2027, lo que la empataría con las elecciones intermedias.

En brevísima declaración, al salir de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y acompañado por el líder la bancada de Morena, Ignacio Mier, el también dirigente del PT resaltó que el dictamen del llamado Plan B se revisa “por problemas de técnica jurídica, pero tiene claro que el tema de debate de fondo es la fecha de la revocación de mandato”, que se discute.

En entrevista por separado, el coordinador Ignacio Mier recalcó que ese punto no está a debate, tal como lo expresó por la presidenta de la república en su conferencia mañanera. Otros temas de la iniciativa si están a discusión en las comisiones dictaminadoras, comentó Mier, quien no descartó que la aprobación en el pleno podría ser después de Semana Santa.

Por separado, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, expresaron en conferencia conjunta que llevan a cabo una revisión exhaustiva de técnica legislativa, ya que han recibido peticiones de gobernadores, académicos y otros sectores en torno al contenido de la reforma.

A pregunta expresa sobre la postura del PT y los partidos de oposición, el senador Inzunza respondió que no se están dejando llevar por la premura del tiempo, ni por ninguna presión política. “Que quede claro, nadie va a presionar el Senado para que dictaminemos de una u otra manera”.

Agregó que han escuchado las peticiones, “pero se va a respetar la voluntad de la mayoría en este Senado. En cuanto a esa postura del PT, quiero hacer muy claro. Estamos yendo a todos, pero solamente vamos a dictaminar lo que digan los integrantes de las comisiones y solamente se va a hacer lo que diga el pleno del Senado, así de fácil”.

Rechazó que la propuesta de cambio al artículo 35 Constitucional, a fin de que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo “en el tercero o cuarto año” del gobierno presidencial, no da ninguna ventaja electoral a Morena. “Es el pueblo y no la presidenta Sheinbaum quien puede solicitar que ese mecanismo se lleve a cabo”.

Ambos legisladores descartaron que el Plan B sea frenado nuevamente por el PT y detallaron que la reunión de comisiones que no se llevó a cabo hoy, podría realizarse mañana o el miércoles, una vez que concluyan el dictamen, que se analiza conjuntamente con la Consejería Jurídica del poder ejecutivo.

“Más pronto de lo que parece” se aprobará, comentó el senador Cantón Zetina. Confió en que se pueda votar esta misma semana tanto en comisiones como en el peno, aunque nada pasará si se pasa hasta después de Semana Santa.

-¿Le daría margen a la Cámara de Diputados para aprobar también la reforma constitucional?

-“Tenemos todavía un margen del mes de mayo porque el día 30 es el último día para poder hacer modificaciones constitucionales”. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).