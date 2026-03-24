Por Agencias

Bogotá, Colombia.- Al menos ⁠34 soldados murieron este lunes ⁠en ⁠el accidente de un avión militar Hércules C-130 que, con 121 personas a bordo se precipitó a tierra en el sur de Colombia después de despegar de un aeropuerto de la selva amazónica, informaron autoridades ⁠gubernamentales locales ​y fuentes del Ejército.

El ⁠accidente, el más catastrófico en la historia reciente de la aviación militar en Colombia, ‌se ‌registró cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en ​la frontera con Perú.

«Lamentablemente la ​información es de ​34 fallecidos», dijo telefónicamente a ‌Reuters el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos.

El gobernador del departamento del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, había reportado a Noticias Caracol 34 muertos, mientras que dos fuentes del Ejército también aseguraron que 34 personas perdieron la vida.

El presidente Gustavo ‌Petro dijo horas antes en su cuenta ⁠de X que 83 militares resultaron heridos en el accidente del avión Hércules ⁠de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que despegó de Puerto Leguízamo transportando tropas de la Fuerza Pública hacia Puerto ​Asís y se ​precipitó a ​tierra por causas que investigan las autoridades.

El accidente del avión militar Hércules C-130 que transportaba más de cien soldados del Ejército colombiano, ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo (suroeste), según informó este lunes el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva.

El oficial detalló que la aeronave cubría una ruta interna transportando personal militar cuando ocurrió el siniestro, poco después del despegue. Silva confirmó el número de ocupantes y entregó un balance preliminar de personas afectadas tras el accidente.

El comandante explicó que los heridos fueron trasladados a centros médicos de la zona mientras se desplegaban operaciones de atención y evacuación. El oficial señaló que unidades militares y equipos de emergencia fueron desplegados en el lugar.

Previamente, el Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que unidades militares protocolos de atención ayudaban a los afectados y sus familias, así como en la investigación correspondiente.

El Ministro Sánchez expresó sus condolencias a los familiares y llamó a la ciudadanía a evitar especulaciones hasta contar con información oficial.

«Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor», concluyó en su cuenta de X. (Sputnik/Reuters/Afp/La Jornada).