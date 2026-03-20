Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno de México enfatizó que son “inaceptables” los fallecimientos de connacionales migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que una vez más demandó a Washington una investigación pronta y exhaustiva por el caso de un joven mexicano que perdió la vida en un centro de detención en Florida.

En un pronunciamiento por este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remarcó que ante este tipo de eventos “se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al gobierno federal estadunidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables”.

Agregó que las autoridades de Estados Unidos han señalado que este caso “se encuentra actualmente bajo investigación”.

De acuerdo a información oficial, con éste, suman 13 los connacionales que han perdido la vida bajo custodia del ICE a partir del endurecimiento de las medidas antimigratorias de la administración de Donald Trump.

La cancillería reaccionó esta tarde luego que trascendiera que un mexicano de 19 años, identificado como Royer Pérez Jiménez, murió en el centro de internamiento de Glades County Detention Center, Florida, instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el ICE para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios.

“El gobierno de México reitera que estas muertes resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición”, subrayó la dependencia.

Detalló que el consulado general de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones correspondientes para brindar asistencia y acompañamiento consular a la familia del paisano.

A través de dicha representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos; además que se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares.

“La SRE reitera su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos y no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior”, finalizó la dependencia en el pronunciamiento. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).