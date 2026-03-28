Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La posibilidad de que las boletas electorales incluyan la fotografía de los candidatos fue planteada como una medida para disminuir la confusión entre los votantes y reducir el número de sufragios anulados, informó el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, al referirse a la iniciativa presentada en el Congreso local.

El diputado morenista Armando Zertuche Zuani impulsó la reforma a la Ley Electoral con el objetivo de que, a partir del proceso de 2027, las boletas muestren el rostro de las personas candidatas, lo que facilitaría la identificación de las opciones políticas, especialmente en escenarios de coaliciones.

Ramos Charre aclaró que el diseño de la documentación electoral está sujeto estrictamente a lo que marca la ley, por lo que corresponde al Poder Legislativo decidir si se incorpora o no esta medida. “Para el IETAM no representa ningún problema, siempre y cuando esté previsto en la normatividad”, señaló.

El presidente del IETAM recordó que ya existen instrumentos como la plataforma digital Candidatas y Candidatos Conóceles, donde la fotografía es un elemento clave para que los ciudadanos asocien con mayor facilidad a la persona de su preferencia. “En la medida en que se coloca el rostro de los candidatos, se simplifica el proceso de identificación”, concluyó.