Por Agencias

Milán.- Isaac del Toro abrió camino y protegió a su compañero Tadej Pogacar para asegurar la victoria del esloveno en la Milán San Remo.

Aunque no peleó por el podio en esta ocasión, el ciclista mexicano cumplió a la perfección su rol de gregario, marcando el ritmo y sosteniendo el trabajo del UAE Team Emirates en los momentos clave de la carrera.

Tras ganar la carrera Tirreno-Adriático hace unos días, Isaac volvió a la bicicleta para trabajar en equipo y cumplir el objetivo de conquistar uno de los llamados “Monumentos” del ciclismo mundial.

A 30 kilómetros de la meta, Pogacar sufrió una caída que pudo cambiar el destino de la competencia. Fue ahí cuando el mexicano tomó el mando del pelotón y dio el impulso al esloveno para regresar a la delantera y encaminar su triunfo. Consciente de su rol en la carrera, Del Toro se desgastó al máximo sin importar su posición final, demostrando disciplina táctica y compromiso colectivo.

Tras 298 kilómetros de recorrido, Isaac terminó en el lugar 110, mientras que Tom Pidcock fue segundo y Wout Van Aert cruzó tercero. Pogacar acumuló un tiempo de 6:35.49 horas.

Después de una Milán-San Remo, Isaac del Toro descansará unos días para volver a la bicicleta en la Itzulia Basque Country 2026 que se disputará del 6 al 11 de abril en el País Vasco, España. (Afp/La Jornada).