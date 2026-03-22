Por Agencias

Jerusalén.- Al menos 39 personas resultaron heridas tras uno o varios disparos de misiles iraníes sobre la región de Dimona, en el desierto de Néguev, anunciaron los socorristas israelíes.

El ejército israelí confirmó que el «impacto directo de misil» en la localidad de Dimona, en el sur de Israel, se encuentra una instalación dedicada a la investigación nuclear.

Dimona acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí, y fue atacado después de que fue bombardeado el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz.

El video difundido por medios israelíes parece mostrar el momento en que el misil impacta la ciudad de Dimona. En las imágenes, una gran munición cae en picada desde el aire antes de que se oiga una fuerte explosión, reportó el medio Al Jazeera.

La cadena israelí Kan, citando al servicio médico de emergencias del país, informó que entre las personas que resultaron heridas en la ciudad hay un menor de edad.

Efectivos de los servicios de emergencia se han movilizado en las inmediaciones. En la zona de Dimona y la cercana Yerucham cayeron varios fragmentos de misiles y de proyectiles de intercepción.

Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Medio Oriente. Europa Press, Afp y otras Agencias).