Por Agencias

Ciudad de México.. De cara a la discusión del «Plan B» de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido del Trabajo (PT) se manifestó en contra de la posibilidad de que se habiliten las consultas populares para reducir los recursos de los partidos políticos, pues dicho tema le corresponde decidir decidirlo al Poder Legislativo, aunque descartó que estén en riesgo las alianzas electorales con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2027 y 2030.

A su llegada a la Secretaría de Gobernación, el ex diputado petista Benjamín Robles y dirigente del PT en Oaxaca, recordó que su partido ha manifestado su «respaldo total» a la jefa del Ejecutivo, pero al mismo tiempo pidió «garantizar que el sistema de partidos que se ha venido evolucionando desde 1977 (año en que se incluyó a los legisladores plurinominales), no solamente se mantenga, sino que se fortalezca». En el vehículo donde llegó el parlamentario se encontraba el coordinador de los diputados de ese partido, Reginaldo Sandoval, quien permaneció en silencio.

En ese tono, Robles añadió: «Nosotros hemos expresado nuestro rechazo a un sistema de partido único. Esa época ya la padecimos en este país».

Luego de responsabilizar al gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, por la campaña en contra de los diputados petistas y pevemistas originarios de esa entidad que votaron contra la reforma electoral de Sheinbaum, a quienes se señaló como «traidores» a través de diversas mantas, el diputado afirmó que en las reuniones con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, analizarán los detalles del Plan B.

Con respecto a la posibilidad de que en consulta popular se puedan recortar los fondos de los partidos políticos, Robles apuntó: «Necesitamos seguir discutiendo el tema, porque lo que debemos hacer es garantizar que lo que ya decidió el Congreso, no se le vaya a dar vuelta».

-¿Pero sí están de acuerdo o parcialmente de acuerdo en este tema de someter a consulta el recorte a los partidos políticos? -se le preguntó.

– «Yo creo que eso es un mandato que corresponde a las cámaras, en el caso de lo que vimos recientemente ya lo definió la Cámara de Diputados. O sea, que no se toquen los recursos de los partidos. Nosotros pensamos que lo que corresponde a la Cámara de Diputados y en su caso al Senado debe respetarse», dijo.

Con respecto a la posibilidad de que se reduzca el número de regidurías municipales, estimó que los gobernadores de los diferentes estados «lo podrían hacer ellos mismos sin necesidad de ninguna reforma. Entonces mientras quede garantizada la representación proporcional en todos los congresos y en los ayuntamientos, nosotros creemos que ya tomaron una decisión la mayor parte de los gobernadores que son parte de nuestro movimiento».

-¿Corren peligro las alianzas electorales entre Morena, PT y PVEM?

– «No, yo creo que como lo dijo nuestro principal dirigente, el profe Beto (Anaya), el PT plantea ir en el 2027 y en el 2030. Hay mucho todavía que hacer por este país vía la cuarta transformación». (Fernando Camacho Servín/La Jornada).