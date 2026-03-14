Por Agencias

Manzanillo, Colima.- “La gente no está de acuerdo que se quede en la misma familia el poder por muchos años”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la insistencia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de que su esposa, Ruth González, sea candidata a sucederle en el cargo.

Expresó su desacuerdo con lo dicho por el mandatario, de que una eventual candidatura de su cónyuge no sería nepotismo. “Con el gobernador estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esto, no… No digo si es buena o no la candidata, sino sencillamente hay cosas que no deben ser. Que haya a cambio y que esperen seis años”.

Resaltó que a principios del año pasado envió la iniciativa que “prohibía que dejes o que sea candidato un familiar directo; es decir, el hijo de un presidente municipal, tendría que esperarse tres años para poder ser candidato. Entre otras razones, porque se presume que hay apoyos del familiar”.

Citó que hay muchos casos, como en Coahuila, “donde un hermano fue gobernador y luego otro hermano; o en presidencias municipales, donde la mamá deja al hijo o la esposa, luego otro hijo, el cuñado y luego todo se queda en la misma familia”.

Y particularmente “si va de manera directa, siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual está prohibido”, y también que no haya relección”.

En el caso de San Luis Potosí, la mandataria subrayó que “no estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo después de la persona (que gobierna) Y no es un asunto mío, la gente tampoco está de acuerdo”, y así lo expresa en una encuesta, donde plantean rechazo hasta de 80 por cierto al nepotismo.

“En general, la gente no está de acuerdo que se quede en la misma familia el poder por muchos años”. (Arturo Sánchez/La Jornada/Foto Presidencia).