Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Selectivo Nacional de Tiro con Arco 2026 cumplió exitosamente con su Fase 3, la cual se llevó a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), con la participación de 68 atletas de las cuatro diferentes pruebas.

Fueron tres días de espectaculares competencias entre flechas connacionales, ya que solamente las y los mejores ocho clasificados de cada especialidad lograrían su pase a la siguiente etapa.

Alejandra Valencia se llevó el liderato de recurvo femenil con 280 puntos, Matías Grande hizo lo propio en recurvo varonil con 300 unidades, Maya Becerra obtuvo la punta de compuesto femenil con 290 puntos y Sebastián García el de compuesto varonil con 303 unidades.

García, representante de Coahuila, también se erigió como el atleta más destacado de la competencia, ya que en la ronda de clasificación de 72 flechas registró 719 puntos de 720 posibles, para así instaurar un nuevo récord mexicano en esta prueba.

Las y los 32 arqueros que consiguieron su boleto a la Fase 4 volverán a enfrentarse del 16 al 18 de marzo, también con el complejo perteneciente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como sede.

Arqueras y arqueros clasificados a la Fase 4 del Selectivo Nacional 2026

Recurvo Femenil

Alejandra Valencia – 280 puntos Ángela Ruiz – 276 puntos Ana Vázquez – 239 puntos Valentina Vázquez – 110 puntos Rebeca Márquez – 103 puntos Victoria Virgen – 89 puntos Yareni Chab – 59 puntos Paola Saucedo – 50 puntos

Recurvo Varonil

Matías Grande – 300 puntos Francisco Padilla – 235 puntos Jesús Flores – 214 puntos Juan Téllez – 187 puntos Osvaldo Ramírez – 168 puntos Tadeo Rodríguez – 157 puntos Caleb Urbina – 156 puntos Francisco Márquez – 154 puntos

Compuesto Femenil

Maya Becerra – 290 puntos Adriana Castillo – 249 puntos Dafne Quintero – 236 puntos Ana Hernández – 220 puntos Ximena Estrada – 90 puntos Regina Jiménez – 72 puntos Miranda Cisneros – 47 puntos LarissaGimmler– 45 puntos

Compuesto Varonil

Sebastián García – 303 puntos Juan Del Río – 246 puntos Rodrigo González – 242 puntos Máximo Méndez – 239 puntos Elías Reyes – 222 puntos Miguel Becerra – 167 puntos Rodrigo Olvera – 157 puntos Diego Borbolla – 146 puntos