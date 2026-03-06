Por Agencias

Ciudad de México, México.- La temporada 2026 de Nascar México Series está a la vuelta de la esquina y la escudería Prime Sports Racing Team, presentó a los pilotos que estarán portando sus colores tanto en la categoría estelar, como en la Challenge Series y en la Trucks México Series, con los que esperan obtener muy buenos resultados y ser candidatos al título de cada una de ellas, al confiar en la calidad que han demostrado cada uno de estos volantes en campañas anteriores, así como en diferentes campeonatos en los que han participado.

Esta presentación de los integrantes de la escudería para la campaña que arranca el 15 de marzo en San Luis Potosí, se llevó a cabo en las instalaciones de Kartify de Santa Fe, en la Ciudad de México, destacando que en las 12 fechas de esta campaña que está por iniciar, los pilotos Luis Goulart, Enrique Kike Guilbert, Jan Philipp Krüll y Edwin Arenas, serán los encargados de correr en las camionetas, el campeonato de desarrollo de pilotos más importante de nuestro país, mientras que en la Challenge Series, Koke de la Parra, será el piloto del Prime Sports y Germán Quiroga en la Nascar México.

Enrique Guilbert, el exponente más joven del equipo con apenas 15 años, se dijo agradecido por la oportunidad y está comprometido en buscar el Premio de Novato del Año al mando de la camioneta marcada con el número 16, mientras que Jan Philipp Krüll indicó que está muy feliz de poder regresar a las competiciones tras un año sabático y dejó en claro que su meta será el campeonato, por lo que ha estado trabajando muy fuerte, para regresar a la actividad de muy buena forma y refrendar su calidad.

La camioneta marcada con el #51 tendrá al volante a Edwin Arenas, quien dijo que espera cumplir con creces las expectativas para el año 2026, luego de que el 2025 fue un año complicado para él con lesiones en las cervicales y en las manos, por lo que se dijo contento y agradecido de que confiarán en él, por lo que está trabajando muy duro para darle los resultados que busca el equipo, mientras que, el brasileño naturalizado mexicano Luis Goulart adelantó que buscará replicar la actuación de su novia Alexandra Mohnhaupt, quien consiguió el Premio a Novato del Año en 2025.

Koke de la Parra y Germán Quiroga, pilotos capitalinos, se dijeron felices de seguir con el apoyo de Prime Sports Racing Team, Koke estará a bordo del auto #29 en la categoría Challenge Series, en donde quiere subir la mayor cantidad de veces al podio, pero sobre todo tener una buena campaña y aprender de su coequipero Germán Quiroga, para ser campeón de esta temporada, mientras que Quiroga Fossas aseguró que va con todo esta temporada para que los colores del equipo estén muy en alto a lo largo de la campaña por lo que se encuentra trabajando para que los coches estén al cien por ciento.