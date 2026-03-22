Por Agencias

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro Ronald Johnson, afirmó este sábado que la detención de Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, subraya la importancia de la cooperación internacional para enfrentar a los cárteles, el tráfico de drogas y la violencia que generan.

Aguilar Morales, uno de los líderes de ‘Los Lobos’, la mayor organización criminal de Ecuador, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en México tras ser buscado por su presunta participación en la planificación del asesinato del excandidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, en 2023.

En un mensaje difundido en la red social X, el diplomático sostuvo que la captura del presunto delincuente, quien estaba vinculado a actividades criminales en Ecuador y tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evidencia los resultados de la coordinación entre países.

“La detención de Ángel Esteban Aguilar, Lobo Menor, por autoridades mexicanas (…) subraya la importancia de trabajar juntos a nivel internacional para enfrentar a los cárteles, el tráfico de drogas y la violencia que generan”, escribió.

El embajador añadió que la cooperación bilateral impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum, “está dando resultados concretos”.

Asimismo, señaló que estas acciones envían un mensaje claro a las organizaciones criminales. “Los criminales no tienen dónde esconderse. Ni en México, ni en los Estados Unidos, ni a nivel internacional”, indicó. (La Jornada/Redacción).

Ángel Esteban Aguilar Morales (alias Lobo Menor), uno de los líderes de ‘Los Lobos’, la mayor organización criminal de Ecuador, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en México tras ser buscado por supuestamente haber participado en la planificación del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. (Agencias).