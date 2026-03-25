Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se fortalecen los 53 Consulados en Estados Unidos ya que la labor principal es la atención a las y los mexicanos que viven en el país vecino; por lo que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.

Los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante”, que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025, como un homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.

“Estamos constantemente fortaleciendo los Consulados en comunicación. Y frente a alguna denuncia, atendiéndose si hay maltrato. Tenemos usuarios simulados, ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son. Ahí encuentran si realmente los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien. A partir de ahí, se habla con Relaciones Exteriores. Y por supuesto, siempre hay mejoras que hacer. No decimos que están al 100 por ciento; creemos que están mejor que cuando llegamos, los Consulados, pero es un trabajo de todos los días.

“Había una idea del pasado neoliberal de que “los Consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos”, no para atender a nuestros hermanos migrantes. Y hemos estado insistiendo mucho que su labor principal: que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos en cierta circunstancia, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó SRE habilitó las páginas Mi Consulado www.miconsulado.sre.gob.mx donde se puede acceder a los servicios consulares y en la Línea de Apoyo Consular www.gob.mx/apoyoconsular en el que a través del número telefónico 520 623 7874 desde Estados Unidos y 079 en México, se otorga, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, servicio gratuito, confidencial, a los connacionales que viven del otro lado de la frontera.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que, del 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026, se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención (30 por día), 20 mil 908 asesorías legales y 152 mil 625 casos recibieron asistencia o protección consular en procesos de repatriación. Además de que se han nombrado a 15 nuevos titulares en la red consular en EU.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, detalló que del sorteo “México con M de migrante” los 31 millones 750 mil 859 pesos erogados han permitido atender a 2 mil 334 personas principalmente para representación legal; fortalecimiento del programa de visitas de protección consular; jornadas extraordinarias de protección preventiva; acciones de difusión y protección preventiva; y reforzamiento de capacidades en consulados de alta demanda.