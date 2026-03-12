Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de tres personas por su posible participación en los ilícitos de desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de narcomenudeo.

Como resultado de diversos actos de investigación y acciones de búsqueda, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), ejecutó cateos en tres domicilios en el estado de Guanajuato donde se logró la detención de Favián «N», Miguel «N» y Bryan «N».

En esta acción también se aseguró narcótico, un arma de fuego y se localizó un teléfono celular de una víctima desaparecida en Valle de Santiago, Guanajuato, en diciembre de 2025.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

